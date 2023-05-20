Будё-Глимт - Богемианс 1905 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
27 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Богемианс 1905, которое состоится 27 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Богемианс 1905
Прага, Чехия
Главные тренеры
|Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
|23.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|2 : 5
|16.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|2 : 1
|09.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|13-й тур
|0 : 2
|02.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|12-й тур
|2 : 2
|25.06.2023
|Норвегия - Элитсерия
|11-й тур
|2 : 0
|22.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 1-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|0 : 1
|23.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|0 : 0