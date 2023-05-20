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Будё-Глимт - Богемианс 1905 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
27 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Будё-Глимт
Богемианс 1905

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Богемианс 1905, которое состоится 27 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Богемианс 1905
Прага, Чехия
Главные тренеры
Норвегия Хьетиль Кнутсен
История личных встреч
23.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур 2 : 5Будё-Глимт
16.07.2023 Норвегия - Элитсерия 14-й тур Будё-Глимт2 : 1
09.07.2023 Норвегия - Элитсерия 13-й тур 0 : 2Будё-Глимт
02.07.2023 Норвегия - Элитсерия 12-й тур Будё-Глимт2 : 2
25.06.2023 Норвегия - Элитсерия 11-й тур 2 : 0Будё-Глимт
22.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур 0 : 1Богемианс 1905
27.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 5-й тур Богемианс 19050 : 1
23.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур 0 : 2Богемианс 1905
20.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 3-й тур 2 : 1Богемианс 1905
14.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Богемианс 19050 : 0

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