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Ордабасы - Легия 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ордабасы
Легия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ордабасы - Легия, которое состоится 27 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ордабасы
Шымкент, Казахстан
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Ордабасы2 : 1
15.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 15-й тур 1 : 1Ордабасы
10.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 17-й тур 0 : 4Ордабасы
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Ордабасы2 : 0
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 0 : 1Ордабасы
21.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Легия3 : 0
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Легия3 : 1
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур 1 : 0Легия
12.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Легия5 : 1
07.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур 2 : 1Легия

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