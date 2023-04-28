Кечкемет - Рига 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Сектеи (Кечкемет, Венгрия), вместимость: 6400
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кечкемет - Рига, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сектеи (Кечкемет, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кечкемет
Кечкемет, Венгрия
Рига
Рига, Латвия
Главные тренеры
|Иштван Сабо
История личных встреч
|26.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|31-й тур
|2 : 0
|05.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|30-й тур
|1 : 0
|28.04.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|29-й тур
|2 : 3
|23.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|0 : 6
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|08.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|1 : 0
|04.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|3 : 1