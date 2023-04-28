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Кечкемет - Рига 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Сектеи (Кечкемет, Венгрия), вместимость: 6400
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Кечкемет
Рига

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кечкемет - Рига, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сектеи (Кечкемет, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кечкемет
Кечкемет, Венгрия
Рига
Рига, Латвия
Главные тренеры
Венгрия Иштван Сабо
История личных встреч
26.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур Кечкемет1 : 0
21.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур 3 : 0Кечкемет
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур Кечкемет2 : 0
05.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 30-й тур 1 : 0Кечкемет
28.04.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 29-й тур Кечкемет2 : 3
23.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 23-й тур 0 : 6Рига
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Рига
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Рига2 : 0
08.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 22-й тур Рига1 : 0
04.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 21-й тур Рига3 : 1

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