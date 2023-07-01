Виктория Пльзень - Дрита 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Дрита, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Дрита
Гнилане, Косово
Главные тренеры
|Мирослав Коубек
|Мирослав Коубек
История личных встреч
|22.07.2023
|Чехия - Высшая лига
|Высшая лига. 1-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|0 : 1
|23.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|0 : 2
|20.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Чехия - Высшая лига
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|1 : 3
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|12.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|06.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2