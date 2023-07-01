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Виктория Пльзень - Дрита 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Виктория Пльзень
Дрита

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Дрита, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Дрита
Гнилане, Косово
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Чехия Мирослав Коубек
История личных встреч
22.07.2023 Чехия - Высшая лига Высшая лига. 1-й тур 1 : 0Виктория Пльзень
27.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 5-й тур 0 : 1Виктория Пльзень
23.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 4-й тур Виктория Пльзень0 : 2
20.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 3-й тур 2 : 1Виктория Пльзень
13.05.2023 Чехия - Высшая лига Плей-офф чемпионов. 2-й тур Виктория Пльзень1 : 3
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Дрита0 : 2
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Дрита
12.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дрита3 : 0
06.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Дрита
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Дрита

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