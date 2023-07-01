Торпедо Кт - Актобе 27 Июля прямая трансляция
Стадион: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия), вместимость: 14700
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо Кт - Актобе, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: имени Рамаза Шенгелия (Кутаиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо Кт
Кутаиси, Грузия
Актобе
Актобе, Казахстан
История личных встреч
|12.07.2012
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|05.07.2012
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 2 : 4
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|15.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|01.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|25.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0