23:39 ()
Онлайн трансляции
Среда 26 июля
Четверг 27 июля
Свернуть список

Алашкерт - Дебрецен 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Урарту (Бананц) (Ереван, Армения), вместимость: 5000
27 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Алашкерт
Дебрецен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Дебрецен, которое состоится 27 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Урарту (Бананц) (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни, Армения
Дебрецен
Дебрецен, Венгрия
Главные тренеры
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 6Алашкерт
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Алашкерт1 : 1
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Алашкерт1 : 2
31.05.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур 0 : 1Алашкерт
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур Алашкерт3 : 2
27.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур Дебрецен2 : 0
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур 1 : 3Дебрецен
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур Дебрецен0 : 0
06.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 30-й тур 0 : 0Дебрецен
30.04.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 29-й тур Дебрецен2 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close