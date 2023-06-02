Кальмар - Пюник 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Гульдфагельн-Арена (Кальмар, Швеция), вместимость: 12100
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальмар - Пюник, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гульдфагельн-Арена (Кальмар, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальмар
Кальмар, Швеция
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Хенрик Йенсен
|Егише Меликович Меликян
История личных встреч
|23.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|15-й тур
|3 : 1
|09.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|14-й тур
|0 : 4
|03.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|13-й тур
|1 : 1
|10.06.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|12-й тур
|2 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|06.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 2
|02.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|26.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1