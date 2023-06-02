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Кальмар - Пюник 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Гульдфагельн-Арена (Кальмар, Швеция), вместимость: 12100
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Кальмар
Пюник

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальмар - Пюник, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гульдфагельн-Арена (Кальмар, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальмар
Кальмар, Швеция
Пюник
Ереван, Армения
Главные тренеры
Дания Хенрик Йенсен
Армения Егише Меликович Меликян
История личных встреч
23.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 16-й тур Кальмар1 : 0
16.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 15-й тур 3 : 1Кальмар
09.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 14-й тур Кальмар0 : 4
03.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 13-й тур 1 : 1Кальмар
10.06.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 12-й тур Кальмар2 : 1
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3Пюник
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Пюник2 : 0
06.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур 1 : 2Пюник
02.06.2023 Армения - Премьер-лига 35-й тур Пюник0 : 1
26.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур 1 : 1Пюник

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