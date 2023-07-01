23:40 ()
Онлайн трансляции
Среда 26 июля
Четверг 27 июля
Свернуть список

Ауда - Спартак Тр 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ауда
Спартак Тр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ауда - Спартак Тр, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ауда
Кекава, Латвия
Спартак Тр
Трнава, Словакия
История личных встреч
23.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 23-й тур Ауда2 : 5
08.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 22-й тур 1 : 0Ауда
03.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 21-й тур Ауда0 : 0
29.06.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 20-й тур 0 : 1Ауда
25.06.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 19-й тур 0 : 5Ауда
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Спартак Тр
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Спартак Тр0 : 2
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Спартак Тр
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Спартак Тр4 : 1
12.08.2021 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Спартак Тр

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close