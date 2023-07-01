Ауда - Спартак Тр 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ауда - Спартак Тр, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ауда
Кекава, Латвия
Спартак Тр
Трнава, Словакия
История личных встреч
|23.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|2 : 5
|08.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|1 : 0
|03.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|0 : 0
|29.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 20-й тур
|0 : 1
|25.06.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 19-й тур
|0 : 5
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|12.08.2021
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0