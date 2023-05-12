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ЦСКА С - Сепси ОСК 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ЦСКА С
Сепси ОСК

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА С - Сепси ОСК, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА С
София, Болгария
Сепси ОСК
Сфынту-Георге, Румыния
История личных встреч
21.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 2-й тур ЦСКА С1 : 0
16.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 1-й тур 0 : 0ЦСКА С
07.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 35-й тур 0 : 2ЦСКА С
03.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 34-й тур ЦСКА С1 : 1
27.05.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 33-й тур ЦСКА С1 : 0
21.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур Сепси ОСК1 : 0
14.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 1-й тур 0 : 0Сепси ОСК
28.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур 0 : 1Сепси ОСК
20.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 9-й тур Сепси ОСК1 : 2
12.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 8-й тур 0 : 0Сепси ОСК

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