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Габала - Омония 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Габала
Омония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Габала - Омония, которое состоится 27 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Габала
Габала, Азербайджан
Омония
Никосия, Кипр
История личных встреч
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Габала
27.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур Габала1 : 1
22.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур 0 : 0Габала
13.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 34-й тур Габала1 : 2
08.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 33-й тур 3 : 0Габала
28.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур Омония0 : 2
20.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 0Омония
13.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 1Омония
07.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 33-й тур Омония1 : 2
01.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 32-й тур 0 : 0Омония

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