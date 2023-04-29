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АПОЭЛ - Войводина 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
АПОЭЛ
Войводина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АПОЭЛ - Войводина, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Войводина
Нови-Сад, Сербия
История личных встреч
27.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур АПОЭЛ4 : 3
21.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур 3 : 2АПОЭЛ
14.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур АПОЭЛ2 : 1
06.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 33-й тур 1 : 1АПОЭЛ
01.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 32-й тур АПОЭЛ0 : 0
28.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 1 : 1Войводина
21.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Войводина2 : 2
13.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 2 : 1Войводина
08.05.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 0Войводина
29.04.2023 Сербия - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Войводина2 : 0

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