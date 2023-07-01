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Гзира Юнайтед - Дюделанж 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Гзира Юнайтед
Дюделанж

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гзира Юнайтед - Дюделанж, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гзира Юнайтед
Гзира, Мальта
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Главные тренеры
Португалия Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1 13 : 14Гзира Юнайтед
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Гзира Юнайтед2 : 2
09.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Гзира Юнайтед0 : 4
03.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Гзира Юнайтед
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 3 1 : 3Гзира Юнайтед
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3Дюделанж
12.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дюделанж2 : 1
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Дюделанж1 : 1
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 0Дюделанж
11.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Дюделанж2 : 2

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