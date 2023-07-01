Гзира Юнайтед - Дюделанж 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гзира Юнайтед - Дюделанж, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гзира Юнайтед
Гзира, Мальта
Дюделанж
Дюделанж, Люксембург
Главные тренеры
|Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1 13 : 14
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|09.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 4
|03.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 3 1 : 3
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|12.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 0
|11.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2