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Маккаби Т-А - Петрокуб 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Маккаби Т-А
Петрокуб

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Петрокуб, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Главные тренеры
Молдавия Иван Табанов
История личных встреч
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур 1 : 2Маккаби Т-А
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Маккаби Т-А3 : 0
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 3 : 1Маккаби Т-А
29.04.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Маккаби Т-А2 : 1
22.04.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 32-й тур 0 : 0Маккаби Т-А
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Петрокуб1 : 2
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 5 : 0Петрокуб
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 4Петрокуб
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Петрокуб0 : 0
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Петрокуб1 : 0

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