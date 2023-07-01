Маккаби Т-А - Петрокуб 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 29400
27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маккаби Т-А - Петрокуб, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Блумфилд (Тель-Авив, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Главные тренеры
|Иван Табанов
История личных встреч
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 2
|15.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|08.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|3 : 1
|29.04.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|2 : 1
|22.04.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|0 : 0
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|04.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|5 : 0
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0