Ференцварош - Шэмрок Роверс 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Шэмрок Роверс, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Стивен Брэдли
|Стивен Брэдли
История личных встреч
|25.08.2022
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|18.08.2022
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|28.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|31-й тур
|2 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|07.07.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|23-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|22-й тур
|2 : 0
|26.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|25-й тур
|1 : 0