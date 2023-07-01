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Ференцварош - Шэмрок Роверс 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия), вместимость: 23700
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ференцварош
Шэмрок Роверс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ференцварош - Шэмрок Роверс, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гроупама Арена (Будапешт , Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Ирландия Стивен Брэдли
Ирландия Стивен Брэдли
История личных встреч
25.08.2022 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Шэмрок Роверс1 : 0Ференцварош
18.08.2022 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч Ференцварош4 : 0Шэмрок Роверс
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Ференцварош0 : 3
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Ференцварош
28.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур 1 : 0Ференцварош
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур Ференцварош1 : 3
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур 2 : 0Ференцварош
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Шэмрок Роверс
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Шэмрок Роверс0 : 1
07.07.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 23-й тур 0 : 0Шэмрок Роверс
30.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 22-й тур 2 : 0Шэмрок Роверс
26.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 25-й тур Шэмрок Роверс1 : 0

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