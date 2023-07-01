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Дифферданж - Марибор 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Дифферданж
Марибор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дифферданж - Марибор, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дифферданж
Дифферданж, Люксембург
Марибор
Марибор, Словения
Главные тренеры
Португалия Педру Мигел Резенде
История личных встреч
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дифферданж1 : 2 ДВ
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Дифферданж
27.08.2020 Лига Европы 1-й квалификационный раунд 3 : 0Дифферданж
06.07.2017 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дифферданж1 : 2
29.06.2017 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Дифферданж
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Марибор
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Марибор1 : 1
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Марибор
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Марибор0 : 0
11.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Марибор

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