Дифферданж - Марибор 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дифферданж - Марибор, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дифферданж
Дифферданж, Люксембург
Марибор
Марибор, Словения
Главные тренеры
|Педру Мигел Резенде
История личных встреч
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|27.08.2020
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд
|3 : 0
|06.07.2017
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|29.06.2017
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|11.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0