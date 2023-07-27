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Ворскла - Дила 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ворскла
Дила

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Дила, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ворскла
Полтава, Украина
Дила
Гори, Грузия
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур Ворскла2 : 1
29.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур Ворскла2 : 0
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур 1 : 2Ворскла
19.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур Ворскла1 : 0
14.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Ворскла
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дила2 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 1Дила
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур 1 : 0Дила
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила6 : 1
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур 2 : 2Дила

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