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Хапоэль Б-Ш - Паневежис 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хапоэль Б-Ш
Паневежис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хапоэль Б-Ш - Паневежис, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Паневежис
Паневежис, Литва
Главные тренеры
Израиль Эльянив Барда
История личных встреч
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Хапоэль Б-Ш2 : 0
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 3 : 0Хапоэль Б-Ш
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 0 : 1Хапоэль Б-Ш
01.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Хапоэль Б-Ш2 : 1
22.04.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 32-й тур 1 : 2Хапоэль Б-Ш
24.07.2023 Литва - А лига 23-й тур Паневежис2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 1Паневежис
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Паневежис2 : 2
07.07.2023 Литва - А лига 21-й тур Паневежис3 : 0
30.06.2023 Литва - А лига 20-й тур Паневежис1 : 0

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