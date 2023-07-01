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Б-36 Торсхавн - Хаверфордуэст Каунти 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Гундадалур (Торсхавн, Фарерские острова), вместимость: 5000
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Б-36 Торсхавн
Хаверфордуэст Каунти

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Б-36 Торсхавн - Хаверфордуэст Каунти, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Гундадалур (Торсхавн, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Б-36 Торсхавн
Торсхавн, Фарерские острова
Хаверфордуэст Каунти
Хаверфордуэст, Уэльс
Главные тренеры
Фарерские острова Дан Бримсвуйк
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2 ДВБ-36 Торсхавн
12.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Б-36 Торсхавн0 : 0
09.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Б-36 Торсхавн1 : 2
03.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Б-36 Торсхавн
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Б-36 Торсхавн
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Хаверфордуэст Каунти1 : 0 3 : 2
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Хаверфордуэст Каунти
15.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 10-й тур Хаверфордуэст Каунти2 : 0
08.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 9-й тур Хаверфордуэст Каунти1 : 2
04.05.2021 Уэльс - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 8-й тур 2 : 2Хаверфордуэст Каунти

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