Гент - Жилина 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Геламко Арена (Гент, Бельгия), вместимость: 20000
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гент - Жилина, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Геламко Арена (Гент, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гент
Гент, Бельгия
Жилина
Жилина, Словакия
Главные тренеры
|Хейн Ванхазебрук
История личных встреч
|03.06.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф за Лигу конференций. 6-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф за Лигу конференций. 5-й тур
|1 : 3
|20.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф за Лигу конференций. 4-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф за Лигу конференций. 3-й тур
|0 : 4
|06.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф за Лигу конференций. 2-й тур
|1 : 2
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|25.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|23.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|26.08.2021
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 3