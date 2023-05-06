Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо-БелАЗ
Жодино, Беларусь
АЕК Ларнака
Ларнака, Кипр
Главные тренеры
|Хосе Луис Ольтра
История личных встреч
|06.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|23.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|11.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|0 : 2
|21.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 1
|30.04.2023
|Кипр - Первый дивизион
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|1 : 0