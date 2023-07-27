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ПАОК - Бейтар 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ПАОК
Бейтар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПАОК - Бейтар, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПАОК
Салоники, Греция
Бейтар
Иерусалим, Израиль
Главные тренеры
Румыния Рэзван Луческу
История личных встреч
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур ПАОК0 : 1
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 0 : 2ПАОК
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 1ПАОК
30.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур ПАОК3 : 2
26.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур 4 : 0ПАОК
13.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 33-й тур 3 : 2Бейтар
06.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 32-й тур Бейтар0 : 1
29.04.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 31-й тур 1 : 3Бейтар
23.04.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 30-й тур Бейтар2 : 1
16.04.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. 29-й тур 4 : 3Бейтар

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