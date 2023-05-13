23:41 ()
Онлайн трансляции
Среда 26 июля
Четверг 27 июля
Свернуть список

Юргорден - Люцерн 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 30001
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Юргорден
Люцерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юргорден - Люцерн, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Люцерн
Люцерн, Швейцария
Главные тренеры
Швеция Ким Бергстранд
История личных встреч
22.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 16-й тур Юргорден0 : 4
17.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 15-й тур Юргорден2 : 0
08.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 14-й тур 1 : 2Юргорден
02.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 13-й тур Юргорден2 : 0
11.06.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 12-й тур Юргорден2 : 2
22.07.2023 Швейцария - Суперлига 1-й тур 0 : 0Люцерн
29.05.2023 Швейцария - Суперлига 36-й тур Люцерн0 : 1
25.05.2023 Швейцария - Суперлига 35-й тур 1 : 2Люцерн
20.05.2023 Швейцария - Суперлига 34-й тур Люцерн1 : 1
13.05.2023 Швейцария - Суперлига 33-й тур 2 : 0Люцерн

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close