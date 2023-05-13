Юргорден - Люцерн 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция), вместимость: 30001
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юргорден - Люцерн, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Теле2-Арена (Стокгольм, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Люцерн
Люцерн, Швейцария
Главные тренеры
|Ким Бергстранд
История личных встреч
|22.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|16-й тур
|0 : 4
|17.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|15-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|14-й тур
|1 : 2
|02.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|13-й тур
|2 : 0
|11.06.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|12-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|0 : 0
|29.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|36-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|35-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|34-й тур
|1 : 1
|13.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|33-й тур
|2 : 0