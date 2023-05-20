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ЧФР Клуж - Адана Демирспор 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 25000
27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ЧФР Клуж
Адана Демирспор

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЧФР Клуж - Адана Демирспор, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Константин Радулеску (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Адана Демирспор
Адана, Турция
Главные тренеры
Италия Андреа Мандорлини
Италия Андреа Мандорлини
История личных встреч
21.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур 1 : 3ЧФР Клуж
15.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 1-й тур ЧФР Клуж2 : 0
01.06.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф за Лигу конференций. Финал ЧФР Клуж1 : 0 ДВ
28.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур ЧФР Клуж1 : 2
20.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 9-й тур 1 : 2ЧФР Клуж
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур 1 : 2Адана Демирспор
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Адана Демирспор2 : 3
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур 0 : 2Адана Демирспор
21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Адана Демирспор1 : 4
17.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур 2 : 3Адана Демирспор

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