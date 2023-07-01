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Сутьеска - Санта-Колома 27 Июля прямая трансляция

Стадион: DG Арена (Подгорица, Черногория), вместимость: 4000
27 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Сутьеска
Санта-Колома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сутьеска - Санта-Колома, которое состоится 27 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: DG Арена (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сутьеска
Никшич, Черногория
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
История личных встреч
23.07.2023 Черногория - Первая лига 1-й тур 0 : 1Сутьеска
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 1Сутьеска
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Сутьеска1 : 0
25.05.2023 Черногория - Первая лига 36-й тур 0 : 1Сутьеска
21.05.2023 Черногория - Первая лига 35-й тур Сутьеска2 : 1
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома2 : 0 ДВ
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Санта-Колома
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома1 : 2
22.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 0Санта-Колома
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Санта-Колома4 : 0

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