Сутьеска - Санта-Колома 27 Июля прямая трансляция
Стадион: DG Арена (Подгорица, Черногория), вместимость: 4000
27 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сутьеска - Санта-Колома, которое состоится 27 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: DG Арена (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сутьеска
Никшич, Черногория
Санта-Колома
Санта-Колома, Андорра
История личных встреч
|23.07.2023
|Черногория - Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|25.05.2023
|Черногория - Первая лига
|36-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Черногория - Первая лига
|35-й тур
|2 : 1
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|22.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0