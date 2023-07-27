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Шкупи - Левски 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
27 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шкупи
Левски

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шкупи - Левски, которое состоится 27 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шкупи
Чаир, Северная Македония
Левски
София, Болгария
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Шкупи0 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 5Шкупи
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 0Шкупи
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Шкупи1 : 2
09.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Шкупи1 : 2
22.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 2-й тур 1 : 3Левски
15.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 1-й тур Левски1 : 2
11.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф за Лигу конференций. Финал Левски2 : 0
07.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 35-й тур Левски0 : 2
03.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 34-й тур 3 : 2Левски

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