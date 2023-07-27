Шкупи - Левски 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
27 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шкупи - Левски, которое состоится 27 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шкупи
Чаир, Северная Македония
Левски
София, Болгария
История личных встреч
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 5
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 2
|09.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|22.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|1 : 3
|15.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 1-й тур
|1 : 2
|11.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|2 : 0
|07.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 2
|03.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|3 : 2