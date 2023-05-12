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Железничар - Нефтчи Б 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина), вместимость: 16100
27 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Железничар
Нефтчи Б

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Железничар - Нефтчи Б, которое состоится 27 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Грбавица (Сараево, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Железничар
Сараево, Босния и Герцеговина
Нефтчи Б
Баку, Азербайджан
Главные тренеры
Румыния Адриан Муту
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Железничар
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Железничар2 : 2
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 1 : 2Железничар
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур Железничар3 : 0
12.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур 2 : 2Железничар
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 0Нефтчи Б
15.07.2023 Кубок PARI Премьер Нефтчи Б0 : 1
08.07.2023 Кубок PARI Премьер Нефтчи Б0 : 4
01.07.2023 Кубок PARI Премьер 3 : 1Нефтчи Б
28.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур Нефтчи Б1 : 0

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