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Линфилд - Погонь 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
27 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Линфилд
Погонь

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линфилд - Погонь, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Погонь
Щецин, Польша
Главные тренеры
Северная Ирландия Дэвид Джонатан Хили
Северная Ирландия Дэвид Джонатан Хили
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Линфилд
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Линфилд3 : 1
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Линфилд1 : 1 2 : 4
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 2Линфилд
11.08.2022 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Линфилд
21.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур 0 : 1Погонь
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Погонь4 : 0
20.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур 2 : 1Погонь
14.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Погонь3 : 2
07.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Погонь2 : 1

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