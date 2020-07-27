Линфилд - Погонь 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
27 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Линфилд - Погонь, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Погонь
Щецин, Польша
Главные тренеры
|Дэвид Джонатан Хили
|Дэвид Джонатан Хили
История личных встреч
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1 2 : 4
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 2
|11.08.2022
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|21.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|3 : 2
|07.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|2 : 1