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Дерри Сити - КуПС 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Дерри Сити
КуПС

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерри Сити - КуПС, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерри Сити
Дерри, Северная Ирландия
КуПС
Куопио, Финляндия
Главные тренеры
Северная Ирландия Руайдри Хиггинс
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Дерри Сити1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Дерри Сити
07.07.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 23-й тур Дерри Сити2 : 1
30.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 22-й тур 1 : 1Дерри Сити
26.06.2023 Ирландия - Высшая лига 2023 25-й тур 1 : 0Дерри Сити
17.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 1КуПС
08.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур КуПС0 : 1
01.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 3 : 4КуПС
27.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур КуПС0 : 1
11.06.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 0 : 2КуПС

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