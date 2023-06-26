Дерри Сити - КуПС 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерри Сити - КуПС, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дерри Сити
Дерри, Северная Ирландия
КуПС
Куопио, Финляндия
Главные тренеры
|Руайдри Хиггинс
История личных встреч
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|07.07.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|23-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|22-й тур
|1 : 1
|26.06.2023
|Ирландия - Высшая лига 2023
|25-й тур
|1 : 0
|17.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|08.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|0 : 1
|01.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|3 : 4
|27.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|0 : 1
|11.06.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|0 : 2