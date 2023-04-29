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Осиек - Залаэгерсег 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Осиек
Залаэгерсег

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осиек - Залаэгерсег, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осиек
Осиек, Хорватия
Залаэгерсег
Залаэгерсег, Венгрия
История личных встреч
22.07.2023 Хорватия - Первая лига 1-й тур Осиек6 : 1
27.05.2023 Хорватия - Первая лига 36-й тур Осиек1 : 1
19.05.2023 Хорватия - Первая лига 35-й тур 1 : 4Осиек
13.05.2023 Хорватия - Первая лига 34-й тур 3 : 0Осиек
07.05.2023 Хорватия - Первая лига 33-й тур Осиек0 : 0
26.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 33-й тур Залаэгерсег1 : 1
20.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 32-й тур 3 : 0Залаэгерсег
13.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 31-й тур 1 : 1Залаэгерсег
07.05.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 30-й тур Залаэгерсег2 : 1
29.04.2023 Венгрия - OTP Банк Лига 29-й тур 1 : 2Залаэгерсег

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