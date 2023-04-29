Осиек - Залаэгерсег 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Опус-Арена (Осиек, Хорватия), вместимость: 13000
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осиек - Залаэгерсег, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Опус-Арена (Осиек, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осиек
Осиек, Хорватия
Залаэгерсег
Залаэгерсег, Венгрия
История личных встреч
|22.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|1-й тур
|6 : 1
|27.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|36-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|35-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|33-й тур
|0 : 0
|26.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|33-й тур
|1 : 1
|20.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|32-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|31-й тур
|1 : 1
|07.05.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|30-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Венгрия - OTP Банк Лига
|29-й тур
|1 : 2