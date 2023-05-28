Твенте - Хаммарбю 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Хаммарбю, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Хаммарбю
Стокгольм, Швеция
Главные тренеры
|Мартин Сифуэнтес Корвильо
История личных встреч
|11.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 2-й матч
|1 : 0
|08.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал. 1-й матч
|1 : 1
|04.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
|01.06.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|21.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|16-й тур
|1 : 0
|16.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|15-й тур
|3 : 1
|09.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|14-й тур
|1 : 2
|03.07.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|13-й тур
|2 : 0
|09.06.2023
|Швеция - Аллсвенскан - 2023
|12-й тур
|2 : 1