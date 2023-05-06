Лех П - Кауно Жальгирис 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Познань (Мейски) (Познань, Польша), вместимость: 43269
27 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Кауно Жальгирис, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Познань (Мейски) (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
Главные тренеры
|Джон ван ден Бром
История личных встреч
|22.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|1 : 2
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|2 : 0
|19.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|0 : 3
|14.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|0 : 2
|06.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|3 : 0
|22.07.2023
|Литва - А лига
|23-й тур
|1 : 1
|18.07.2023
|Литва - А лига
|24-й тур
|1 : 1
|07.07.2023
|Литва - А лига
|21-й тур
|3 : 0
|02.07.2023
|Литва - А лига
|20-й тур
|3 : 2
|27.06.2023
|Литва - А лига
|22-й тур
|2 : 5