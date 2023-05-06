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Лех П - Кауно Жальгирис 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Познань (Мейски) (Познань, Польша), вместимость: 43269
27 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лех П
Кауно Жальгирис

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Кауно Жальгирис, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Познань (Мейски) (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Кауно Жальгирис
Каунас, Литва
Главные тренеры
Нидерланды Джон ван ден Бром
История личных встреч
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур 1 : 2Лех П
27.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 34-й тур Лех П2 : 0
19.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур 0 : 3Лех П
14.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур 0 : 2Лех П
06.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Лех П3 : 0
22.07.2023 Литва - А лига 23-й тур 1 : 1Кауно Жальгирис
18.07.2023 Литва - А лига 24-й тур 1 : 1Кауно Жальгирис
07.07.2023 Литва - А лига 21-й тур 3 : 0Кауно Жальгирис
02.07.2023 Литва - А лига 20-й тур Кауно Жальгирис3 : 2
27.06.2023 Литва - А лига 22-й тур Кауно Жальгирис2 : 5

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