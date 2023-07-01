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Бешикташ - Тирана 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бешикташ
Тирана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Тирана, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Тирана
Тирана, Албания
Главные тренеры
Турция Шенол Гюнеш
Албания Оргес Шехи
История личных встреч
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бешикташ2 : 1
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур Бешикташ3 : 3
03.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур 2 : 5Бешикташ
21.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур 1 : 4Бешикташ
17.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур Бешикташ3 : 0 Т
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Тирана
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана1 : 1
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 2Тирана
19.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Тирана0 : 1
12.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Тирана1 : 2

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