Бешикташ - Тирана 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Водафон Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Тирана, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Водафон Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул, Турция
Тирана
Тирана, Албания
Главные тренеры
|Шенол Гюнеш
|Оргес Шехи
История личных встреч
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 3
|03.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|2 : 5
|21.05.2023
|Турция - Суперлига
|35-й тур
|1 : 4
|17.05.2023
|Турция - Суперлига
|34-й тур
|3 : 0 Т
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 2
|19.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|12.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2