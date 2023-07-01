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Крузейдерс - Русенборг 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 3383
27 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Крузейдерс
Русенборг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейдерс - Русенборг, которое состоится 27 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крузейдерс
Белфаст, Северная Ирландия
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Главные тренеры
Северная Ирландия Стивен Бакстер
История личных встреч
11.07.2013 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Русенборг7 : 2Крузейдерс
04.07.2013 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Крузейдерс1 : 2Русенборг
12.07.2012 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Русенборг1 : 0Крузейдерс
05.07.2012 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Крузейдерс0 : 3Русенборг
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Крузейдерс1 : 0
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 2Крузейдерс
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Крузейдерс1 : 1
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Крузейдерс
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Крузейдерс3 : 1
23.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур 0 : 1Русенборг
16.07.2023 Норвегия - Элитсерия 14-й тур Русенборг2 : 1
09.07.2023 Норвегия - Элитсерия 13-й тур Русенборг1 : 2
02.07.2023 Норвегия - Элитсерия 12-й тур 1 : 0Русенборг
25.06.2023 Норвегия - Элитсерия 11-й тур Русенборг0 : 3

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