Крузейдерс - Русенборг 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 3383
27 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейдерс - Русенборг, которое состоится 27 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сивью (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крузейдерс
Белфаст, Северная Ирландия
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Главные тренеры
|Стивен Бакстер
История личных встреч
|11.07.2013
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|7 : 2
|04.07.2013
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|12.07.2012
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|05.07.2012
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 3
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
|23.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|0 : 1
|16.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|2 : 1
|09.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|13-й тур
|1 : 2
|02.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|12-й тур
|1 : 0
|25.06.2023
|Норвегия - Элитсерия
|11-й тур
|0 : 3