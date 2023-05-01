Аустрия В - Борац Б-Л 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Генерали Арена (Вена, Австрия), вместимость: 13400
27 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аустрия В - Борац Б-Л, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Генерали Арена (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аустрия В
Вена, Австрия
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
История личных встреч
|11.06.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|5 : 0
|08.06.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 1
|03.06.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|3 : 1
|21.05.2023
|Австрия - Бундеслига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|14.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|07.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|01.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0