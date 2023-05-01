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Аустрия В - Борац Б-Л 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Генерали Арена (Вена, Австрия), вместимость: 13400
27 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Аустрия В
Борац Б-Л

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аустрия В - Борац Б-Л, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Генерали Арена (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аустрия В
Вена, Австрия
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
История личных встреч
11.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф за Лигу конференций. Финал Аустрия В5 : 0
08.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф за Лигу конференций. Финал 1 : 1Аустрия В
03.06.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Аустрия В1 : 1
28.05.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 3 : 1Аустрия В
21.05.2023 Австрия - Бундеслига Плей-офф чемпионов. 30-й тур 1 : 1Аустрия В
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 2 : 1Борац Б-Л
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур Борац Б-Л3 : 2
14.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Борац Б-Л
07.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 30-й тур Борац Б-Л1 : 0
01.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Борац Б-Л

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