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Брюгге - Орхус 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Гога Кикачеишвили (Грузия)
Брюгге
Орхус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Орхус, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Орхус
Орхус, Дания
История личных встреч
04.06.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 6-й тур 1 : 3Брюгге
28.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 5-й тур Брюгге1 : 3
21.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 4-й тур Брюгге2 : 0
14.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 3-й тур 3 : 2Брюгге
06.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 2-й тур Брюгге1 : 2
23.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 1-й тур Орхус1 : 0
04.06.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Орхус3 : 3
30.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 1 : 3Орхус
21.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 30-й тур 4 : 3Орхус
14.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 29-й тур Орхус1 : 1

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