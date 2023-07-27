Брюгге - Орхус 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия), вместимость: 29042
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Гога Кикачеишвили (Грузия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брюгге - Орхус, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ян Брейдель (Брюгге, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Орхус
Орхус, Дания
История личных встреч
|04.06.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|1 : 3
|28.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|3 : 2
|06.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|1 : 2
|23.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|3 : 3
|30.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|4 : 3
|14.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 29-й тур
|1 : 1