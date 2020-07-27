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Дукагини - Риека 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Дукагини
Риека

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дукагини - Риека, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дукагини
Косово
Риека
Риека, Хорватия
Главные тренеры
Хорватия Фаусто Будичин
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 3Дукагини
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Дукагини2 : 1
22.07.2023 Хорватия - Первая лига 1-й тур Риека4 : 0
27.05.2023 Хорватия - Первая лига 36-й тур 1 : 1Риека
21.05.2023 Хорватия - Первая лига 35-й тур Риека1 : 2
14.05.2023 Хорватия - Первая лига 34-й тур 2 : 0Риека
06.05.2023 Хорватия - Первая лига 33-й тур Риека2 : 2

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