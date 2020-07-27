Дукагини - Риека 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Фадиль Вокри (Приштина, Косово), вместимость: 13500
27 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дукагини - Риека, которое состоится 27 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фадиль Вокри (Приштина, Косово). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дукагини
Косово
Риека
Риека, Хорватия
Главные тренеры
|Фаусто Будичин
История личных встреч
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|22.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|36-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|35-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
|06.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|33-й тур
|2 : 2