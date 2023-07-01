Ньюкасл Юнайтед - Челси 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
27 Июля 2023 года в 03:15 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 27 Июля 2023 года в 03:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
История личных встреч
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|15.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 2
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|26.08.2018
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|07.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 2
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 3
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0