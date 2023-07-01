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Ньюкасл Юнайтед - Челси 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США), вместимость: 71000
27 Июля 2023 года в 03:15 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ньюкасл Юнайтед
Челси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Челси, которое состоится 27 Июля 2023 года в 03:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц Стэдиум (Атланта, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Челси
Лондон, Англия
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
12.11.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
13.03.2022 Англия - Премьер-лига 29-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
30.10.2021 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 3Челси
15.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Челси2 : 0Ньюкасл Юнайтед
21.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Челси
18.01.2020 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Челси
19.10.2019 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси1 : 0Ньюкасл Юнайтед
12.01.2019 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси2 : 1Ньюкасл Юнайтед
26.08.2018 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Челси
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0
18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 1
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси4 : 3
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси5 : 0
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1Ньюкасл Юнайтед
25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 4 : 1Челси
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Челси

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