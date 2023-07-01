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Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
27 Июля 2023 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Реал Мадрид
Манчестер Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Июля 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
01.08.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед2 : 1Реал Мадрид
08.08.2017 Суперкубок УЕФА - 2017 Финал Реал Мадрид2 : 1Манчестер Юнайтед
24.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Реал Мадрид1 : 1 1 : 2Манчестер Юнайтед
03.08.2014 Международный кубок чемпионов - 2014 Группа A. 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Реал Мадрид
05.03.2013 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед1 : 2Реал Мадрид
13.02.2013 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид1 : 1Манчестер Юнайтед
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Реал Мадрид3 : 2
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Реал Мадрид
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 0Реал Мадрид
26.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 3
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 0
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0
03.06.2023 Кубок Англии Финал 2 : 1Манчестер Юнайтед
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Европейские клубы постепенно презентуют формы на новый сезон.Эстетика команд АПЛ и революционные решения в Серии А Новые формы топ-клубов Европы. «Баварию», «Барсу» и «Ливерпуль» потянуло на ретро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Реал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.

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