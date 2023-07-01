Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
27 Июля 2023 года в 03:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Июля 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|01.08.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|2 : 1
|08.08.2017
|Суперкубок УЕФА - 2017
|Финал
|2 : 1
|24.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|США
|1 : 1 1 : 2
|03.08.2014
|Международный кубок чемпионов - 2014
|Группа A. 3-й тур
|3 : 1
|05.03.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|13.02.2013
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|27.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|26.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Европейские клубы постепенно презентуют формы на новый сезон.Эстетика команд АПЛ и революционные решения в Серии А Новые формы топ-клубов Европы. «Баварию», «Барсу» и «Ливерпуль» потянуло на ретро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Реал» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.