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Арсенал - Барселона 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
27 Июля 2023 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Арсенал
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Барселона, которое состоится 27 Июля 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
04.08.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Август 2019 Барселона2 : 1Арсенал
16.03.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона3 : 1Арсенал
23.02.2016 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Арсенал0 : 2Барселона
08.03.2011 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Барселона3 : 1Арсенал
16.02.2011 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Арсенал2 : 1Барселона
06.04.2010 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона4 : 1Арсенал
31.03.2010 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Арсенал2 : 2Барселона
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Арсенал
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Арсенал
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал5 : 0
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Арсенал
06.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Барселона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 1Барселона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 2
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Европейские клубы постепенно презентуют формы на новый сезон.Эстетика команд АПЛ и революционные решения в Серии А Новые формы топ-клубов Европы. «Баварию», «Барсу» и «Ливерпуль» потянуло на ретро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Арсенал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.

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