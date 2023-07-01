Арсенал - Барселона 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
27 Июля 2023 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Барселона, которое состоится 27 Июля 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Барселона
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Микель Артета
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|04.08.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Август 2019
|2 : 1
|16.03.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|23.02.2016
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|08.03.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|16.02.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2010
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|4 : 1
|31.03.2010
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|5 : 0
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|06.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Европейские клубы постепенно презентуют формы на новый сезон.Эстетика команд АПЛ и революционные решения в Серии А Новые формы топ-клубов Европы. «Баварию», «Барсу» и «Ливерпуль» потянуло на ретро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Арсенал» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени.