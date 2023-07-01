Интер М - Аль-Наср 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Нагаи (Осака, Япония), вместимость: 50000
27 Июля 2023 года в 13:15 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Аль-Наср, которое состоится 27 Июля 2023 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нагаи (Осака, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Луиш Мануэль Рибейру Каштру
История личных встреч
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|03.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|24.05.2023
|Кубок Италии
|Финал
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/2 финала
|1 : 2
|16.10.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/4 финала
|1 : 5
|14.09.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|1/8 финала
|1 : 0
|29.04.2021
|Лига чемпионов АФК - 2021
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Европейские клубы постепенно презентуют формы на новый сезон.Эстетика команд АПЛ и революционные решения в Серии А Новые формы топ-клубов Европы. «Баварию», «Барсу» и «Ливерпуль» потянуло на ретро 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Интер» — «Аль-Наср». Начало встречи запланировано на 13:15 по московскому времени.