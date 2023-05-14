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Атлетико М - Сборная Кей-лиги 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея), вместимость: 68476
27 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Атлетико М
Сборная Кей-лиги

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Сборная Кей-лиги, которое состоится 27 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Сеул Уорлд Кап - Сангам (Сеул, Южная Корея). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Сборная Кей-лиги
Южная Корея
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 2Атлетико М
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М2 : 1
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 3Атлетико М
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М3 : 0
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 0Атлетико М

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