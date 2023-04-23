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Фейеноорд - Вильярреал 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Фейеноорд
Вильярреал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Вильярреал, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Испания Энрике Сетьен
История личных встреч
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд0 : 1
21.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 3Фейеноорд
14.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Фейеноорд3 : 0
07.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур 0 : 2Фейеноорд
23.04.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Фейеноорд3 : 1
22.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Вильярреал
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вильярреал2 : 2
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Вильярреал
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Вильярреал2 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Вильярреал

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