Фейеноорд - Вильярреал 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Вильярреал, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Главные тренеры
|Арне Слот
|Энрике Сетьен
История личных встреч
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 2
|23.04.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 1
|22.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2