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Базель - Тобол 27 Июля прямая трансляция

Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Базель
Тобол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Тобол, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Тобол
Костанай, Казахстан
Главные тренеры
Германия Хайко Фогель
История личных встреч
27.07.2006 Кубок УЕФА 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Тобол0 : 0Базель
13.07.2006 Кубок УЕФА 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Базель3 : 1Тобол
22.07.2023 Швейцария - Суперлига 1-й тур 2 : 1Базель
29.05.2023 Швейцария - Суперлига 36-й тур Базель3 : 1
25.05.2023 Швейцария - Суперлига 35-й тур 3 : 3Базель
21.05.2023 Швейцария - Суперлига 34-й тур Базель1 : 1
18.05.2023 Лига конференций 1/2 финала. 2-й матч Базель1 : 3 ДВ
23.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Тобол2 : 0
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Тобол
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Тобол2 : 1
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Тобол1 : 0
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур 3 : 0Тобол

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