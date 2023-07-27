Базель - Тобол 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария), вместимость: 42500
27 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Базель - Тобол, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Санкт-Якоб Парк (Базель, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Базель
Базель, Швейцария
Тобол
Костанай, Казахстан
Главные тренеры
|Хайко Фогель
История личных встреч
|27.07.2006
|Кубок УЕФА
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|13.07.2006
|Кубок УЕФА
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|22.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|29.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|36-й тур
|3 : 1
|25.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|35-й тур
|3 : 3
|21.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|34-й тур
|1 : 1
|18.05.2023
|Лига конференций
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|23.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0