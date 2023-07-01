Акрон - Арсенал 28 Июля прямая трансляция
28 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Арсенал, которое состоится 28 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Арсенал
Тула
Главные тренеры
|Евгений Игоревич Калешин
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|20.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|30.07.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 4
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|6 : 0
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 1