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Акрон - Арсенал 28 Июля прямая трансляция

28 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур
Акрон
Арсенал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Арсенал, которое состоится 28 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Арсенал
Тула
Главные тренеры
Россия Евгений Игоревич Калешин
Россия Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
20.11.2022 Россия - Мелбет Первая лига 19-й тур Акрон0 : 0Арсенал
30.07.2022 Россия - Мелбет Первая лига 3-й тур Арсенал1 : 1Акрон
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 4Акрон
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Акрон2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Акрон
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Акрон
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур Акрон4 : 0
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал0 : 0
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал0 : 0
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 6 : 0Арсенал
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Арсенал0 : 1
21.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал0 : 1

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