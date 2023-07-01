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Гамбург - Шальке-04 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
28 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
Гамбург
Шальке-04

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Шальке-04, которое состоится 28 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
18.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 1Шальке-04
23.07.2021 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Шальке-041 : 3Гамбург
07.04.2018 Германия - Бундеслига 29-й тур Гамбург3 : 2Шальке-04
19.11.2017 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-042 : 0Гамбург
13.05.2017 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-041 : 1Гамбург
20.12.2016 Германия - Бундеслига 16-й тур Гамбург2 : 1Шальке-04
02.03.2016 Германия - Бундеслига 24-й тур Шальке-043 : 2Гамбург
26.09.2015 Германия - Бундеслига 7-й тур Гамбург0 : 1Шальке-04
23.05.2015 Германия - Бундеслига 34-й тур Гамбург2 : 0Шальке-04
20.12.2014 Германия - Бундеслига 17-й тур Шальке-040 : 0Гамбург
05.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Гамбург1 : 3
01.06.2023 Германия - Переходные матчи Переходные матчи. 1-й матч 3 : 0Гамбург
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 0 : 1Гамбург
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург2 : 1
14.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 1 : 5Гамбург
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 2Шальке-04
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Шальке-042 : 2
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур 6 : 0Шальке-04
05.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 2 : 3Шальке-04
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Шальке-042 : 1

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