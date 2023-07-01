Гамбург - Шальке-04 28 Июля прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
28 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Шальке-04, которое состоится 28 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|18.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|23.07.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|07.04.2018
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|3 : 2
|19.11.2017
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|13.05.2017
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|20.12.2016
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 1
|02.03.2016
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 2
|26.09.2015
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 1
|23.05.2015
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 0
|20.12.2014
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|05.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|1 : 3
|01.06.2023
|Германия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 1-й матч
|3 : 0
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|14.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|05.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1