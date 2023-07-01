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Ювентус - Милан 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк (Карсон, США), вместимость: 30510
28 Июля 2023 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ювентус
Милан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 28 Июля 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1Милан
08.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 9-й тур Милан2 : 0Ювентус
23.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Милан0 : 0Ювентус
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Ювентус1 : 1Милан
09.05.2021 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус0 : 3Милан
06.01.2021 Италия - Серия А 16-й тур Милан1 : 3Ювентус
07.07.2020 Италия - Серия А 31-й тур Милан4 : 2Ювентус
12.06.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Ювентус0 : 0Милан
13.02.2020 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Милан1 : 1Ювентус
10.11.2019 Италия - Серия А 12-й тур Ювентус1 : 0Милан
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 0 : 1Ювентус
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1Милан
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 4 : 1Ювентус
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1 ДВЮвентус
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Ювентус2 : 0
24.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 2Милан
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан7 : 0
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1Милан
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Милан5 : 1

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