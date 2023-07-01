Ювентус - Милан 28 Июля прямая трансляция
Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк (Карсон, США), вместимость: 30510
28 Июля 2023 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 28 Июля 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин, Италия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Италия - Серия А
|35-й тур
|0 : 3
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|07.07.2020
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 2
|12.06.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|10.11.2019
|Италия - Серия А
|12-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|24.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|5 : 1