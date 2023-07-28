ПСЖ - Сересо 28 Июля прямая трансляция
Стадион: Нагаи (Осака, Япония), вместимость: 50000
28 Июля 2023 года в 13:20 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Сересо, которое состоится 28 Июля 2023 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нагаи (Осака, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Сересо
Осака, Япония
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Акио Когико
История личных встреч
|25.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|2 : 3
|27.05.2023
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|16.07.2023
|Япония - Джей-лига
|21-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Япония - Джей-лига
|20-й тур
|2 : 1
|30.06.2023
|Япония - Джей-лига
|19-й тур
|0 : 1
|24.06.2023
|Япония - Джей-лига
|18-й тур
|1 : 4
|10.06.2023
|Япония - Джей-лига
|17-й тур
|2 : 1