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ПСЖ - Сересо 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Нагаи (Осака, Япония), вместимость: 50000
28 Июля 2023 года в 13:20 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
ПСЖ
Сересо

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Сересо, которое состоится 28 Июля 2023 года в 13:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нагаи (Осака, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Сересо
Осака, Япония
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Япония Акио Когико
История личных встреч
25.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ0 : 0
21.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ПСЖ2 : 0
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур ПСЖ2 : 3
27.05.2023 Франция - Лига 1 37-й тур 1 : 1ПСЖ
21.05.2023 Франция - Лига 1 36-й тур 1 : 2ПСЖ
16.07.2023 Япония - Джей-лига 21-й тур Сересо2 : 0
08.07.2023 Япония - Джей-лига 20-й тур 2 : 1Сересо
30.06.2023 Япония - Джей-лига 19-й тур Сересо0 : 1
24.06.2023 Япония - Джей-лига 18-й тур 1 : 4Сересо
10.06.2023 Япония - Джей-лига 17-й тур Сересо2 : 1

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