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Бетис - Бёрнли 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Коломбино (Уэльва, Испания), вместимость: 20694
28 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Бетис
Бёрнли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Бёрнли, которое состоится 28 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нуэво Коломбино (Уэльва, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Бёрнли
Бёрнли, Англия
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Бетис1 : 3
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Бетис1 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Бетис
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Бетис0 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 0 : 0Бетис
08.05.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 3 : 0
29.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 2
25.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1
22.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 2
18.04.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур 2 : 2

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