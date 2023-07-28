Бетис - Бёрнли 28 Июля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Коломбино (Уэльва, Испания), вместимость: 20694
28 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Бёрнли, которое состоится 28 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Нуэво Коломбино (Уэльва, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Бёрнли
Бёрнли, Англия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|08.05.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|3 : 0
|29.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 2
|25.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 2
|18.04.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|2 : 2