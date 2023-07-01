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Крылья Советов - Динамо М 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 29 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
05.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 18-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
01.03.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Динамо М1 : 1Крылья Советов
23.02.2023 Фонбет Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ) Крылья Советов2 : 1Динамо М
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Крылья Советов0 : 2Динамо М
06.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Крылья Советов5 : 2Динамо М
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Динамо М0 : 1Крылья Советов
08.04.2021 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов2 : 0Динамо М
12.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Динамо М2 : 0Крылья Советов
30.08.2019 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Крылья Советов0 : 0Динамо М
20.04.2019 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Динамо М1 : 0Крылья Советов
26.07.2023 Фонбет Кубок России Группа C Крылья Советов2 : 3
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Крылья Советов
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 1 3 : 5
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Крылья Советов
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D 1 : 1 4 : 3Динамо М
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок Динамо М6 : 3
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок 0 : 5Динамо М
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