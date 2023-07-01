Крылья Советов - Динамо М 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
29 Июля 2023 года в 15:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 29 Июля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Марцел Личка
История личных встреч
|05.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|01.03.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|23.02.2023
|Фонбет Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|06.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|5 : 2
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|08.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|2 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|2 : 0
|30.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|1 : 0
|26.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 3
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
Текстовая трансляция
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