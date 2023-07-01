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Урал - Пари Нижний Новгород 29 Июля прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
29 Июля 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
Урал
Пари Нижний Новгород

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Пари Нижний Новгород, которое состоится 29 Июля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Беларусь Виктор Михайлович Гончаренко
Россия Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Урал
20.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Урал0 : 1Пари Нижний Новгород
26.02.2022 Россия - Премьер-Лига 19-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0Урал
01.08.2021 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Урал1 : 1Пари Нижний Новгород
31.10.2018 Кубок России 1/8 финала Урал2 : 0 ДВПари Нижний Новгород
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа B 2 : 1Урал
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Урал2 : 1
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 3 : 5Урал
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал3 : 0
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Урал
25.07.2023 Фонбет Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород1 : 1 4 : 3
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Пари Нижний Новгород
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород2 : 0
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород2 : 0
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В предстоящие выходные нас также ожидают интригующие афиши. Предвкушаем восемь матчей нового тура!Главное о 2-м туре РПЛ «Зенит» и ЦСКА ждут сложные гостевые матчи. А «Спартак» и «Урал» могут возглавить таблицу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Урал» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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