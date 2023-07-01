Урал - Пари Нижний Новгород 29 Июля прямая трансляция
Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
29 Июля 2023 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Пари Нижний Новгород, которое состоится 29 Июля 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Виктор Михайлович Гончаренко
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|20.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|26.02.2022
|Россия - Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|1 : 1
|31.10.2018
|Кубок России
|1/8 финала
|2 : 0 ДВ
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.07.2023
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 3
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
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В предстоящие выходные нас также ожидают интригующие афиши. Предвкушаем восемь матчей нового тура!Главное о 2-м туре РПЛ «Зенит» и ЦСКА ждут сложные гостевые матчи. А «Спартак» и «Урал» могут возглавить таблицу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура РПЛ: «Урал» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.